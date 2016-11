Anixe HD 15:00 bis 16:00 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Blutsonntag D 1998 Merken AK1 und seine Besatzung geraten zwischen die Fronten zweier Drogenringe. Die Rivalen: Der libanesische Drogenbaron Said Ben Aslan und Raoul Hessler, der in Berlin die Nummer 1 im Dealer-Business werden will. Pfarrer Gregor gibt Charly von Schumann einen wichtigen Tip: Er outet seinen Sohn Nico als Hesslers treuesten Handlanger. Als Nico das Pflaster zu heiß wird, flüchtet er. Auf seinen Fersen: Hesslers Killer - und Charly und Jenny, die ihn retten wollen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Raoul Hessler) Peter Simonischek (Aslan) Brigitte Karner (Nico) Dietrich Hollinderbäumer (Pfarrer Gregor) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Pete Ariel Drehbuch: K.M. Majewski Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 99 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 84 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 34 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 34 Min.