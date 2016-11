ORF 2 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Lionsrock - Die Heimkehr des Königs A 2014 2016-11-15 01:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Als im Februar 2008 rund um ein markantes Felsplateau des südafrikanischen Hochlands ein gigantisches Tierreservat abgegrenzt wird, kann niemand den großen Erfolg dieses einzigartigen Projekts absehen. Heute ist Lionsrock, der Felsen der Löwen, ein umfassendes Schutzgebiet, in das Raubkatzen aus der gesamten Europäischen Union rückgeführt werden - ehemalige Zirkuslöwen, Großkatzen aus nicht artgerechter Haltung, Tiere aus konkursreifen Zoos. Die Tiere (zu den ersten "Heimkehrern" zählten übrigens die Löwen des ehemaligen Gänserndorfer Safariparks) kommen zurück in ein Umfeld aus Savanne und Hochland, reich an Wildlife, und sie erleben jene Freiheit, die auch ihren Vorfahren einst vergönnt war. Mit einer Ausnahme: Ohne Betreuung durch Menschen könnten sie hier nicht mehr existieren, nicht mehr überleben - denn eine Zirkus- oder Tiergartenkarriere bedeutet für Wildtiere das Ende der Eigenständigkeit. Ein Film von Thomas Rilk In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum