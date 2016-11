ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2574 D 2016 2016-11-16 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Desirée gibt vor, dass sie durch Claras Schuld ihr Kind verloren hat. Adrians Schock über diese Nachricht zerreißt Clara das Herz. Adrian weist sie zunächst ab, bereut sein Verhalten aber wenig später. Derweil kommt Friedrichs Entdeckung, dass Klaus Sperber vorbestraft ist, Beatrice und Desirée gerade recht. Clara freut sich über die Versöhnung mit Adrian, der ihr den Unfall mit Desirée verzeiht. Allerdings währt die Harmonie zwischen den beiden nicht lange - Charlotte will mit Nils trotz Werners Bedenken bei einem Schafkopfturnier im Bräustüberl mitspielen. Auch Oskar taucht dort auf und es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Nils und ihm, bei dem Oskar ihn der Schmuggelei und der Wilderei bezichtigt. Als Charlotte es vorzieht, das Bräustüberl zu verlassen, ist Nils enttäuscht, da sie seiner Meinung nach mehr hinter ihm stehen hätte müssen. Fabien plant zu Schulbeginn eine Einstandsparty. Michael durchschaut Natascha, die ihr Veto einlegt, da Michael ihre Schreibbemühungen bisher nicht genügend gewürdigt hat. Tina kann sich wegen der Trennung von Oskar ein paar Tränen nicht verkneifen, was Klaus Sperber zum Anlass nimmt, sie aus der Küche zu werfen. Werner geht dazwischen und erfährt von Tinas Sorgen. Durch Werners aufmunternde Worte schöpft Tina neue Hoffnung und will um Oskar kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Silke Nikowski, Oliver Pankutz

