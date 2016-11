ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Engel, Fußball und Musik, der Dienstagmorgen wird bunt: Johannes Huber, Professor der MedUni Wien, liefert in seinem neuen Buch "Es existiert" jetzt auch rational denkenden Menschen Gründe, an Schutzengel zu glauben. Für seine Engelslocken war Fußballlegende Herbert "Schneckerl" Prohaska bekannt, am Tag des Ländermatches ist er als Experte zu Gast. Für den musikalischen Beitrag sorgen Kammersänger Herwig Pecoraro und Sohn Mario, die Klassik und Pop kombinierten und nun damit die Stadthalle füllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadja Mader, Lukas Schweighofer Gäste: Gäste: Herbert Prohaska (ehem. Fußballspieler), Johannes Huber (Professor der MedUni Wien), Herwig Pecoraro (Tenor), Mario Pecoraro (Pop-Musiker) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

