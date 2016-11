ORF 3 18:10 bis 19:00 Reportage In der südöstlichen Steiermark D 2015 Stereo 16:9 Merken Sie war einmal eine der ärmsten Regionen Österreichs, die Südoststeiermark, das Grenzland zum ehemaligen Jugoslawien: kleine Bauernhöfe, kaum Arbeitsplätze und nach Graz eine Stunde im Auto. Aber die Südoststeiermark hat sich aufs Wunderbarste gewandelt. Eine Generation junger Winzer hat auf den Weinbau gesetzt und produziert seit gut 20 Jahren hervorragende Weine, die außerhalb Österreichs kaum jemand kennt, weil sie alles selbst vermarkten: Im Hofladen oder im Buschenschank. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: In der südöstlichen Steiermark