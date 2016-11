ORF 3 11:45 bis 12:30 Reportage Nashorn, Zebra & Co: Eine Elefanten-Babywaage Eine Elefanten-Babywaage D 2013 2016-11-15 16:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Vorsicht Hektiker! Der neue Kantschil soll von der Quarantänestation ins Dschungelzelt umziehen - Michi ist dafür der richtige Mann. Der neue Seelöwen-Kindergarten hat sich bereits bestens bewährt - aber ohne Kindergärtner geht's natürlich nicht. Elefantenbaby Ludwig ist ein Prachtkerl und nimmt geschätzt jeden Tag ein Kilo zu - wie viel genau, soll heute die Waage verraten. Warum machen die Zebramangusten eigentlich lange Hälse? (2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 268 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 52 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 32 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 27 Min.