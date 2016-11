ORF 3 14:55 bis 15:45 Dokumentation Geld ohne Arbeit A 2016 Stereo 16:9 Merken Was würden Sie machen, wenn Sie genug Geld zum Leben geschenkt bekommen - gehen Sie dann noch arbeiten? Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde die Freiheit für eine solche Überlegung geben. In der Schweiz wird am 5. Juni darüber abgestimmt. Wir haben Menschen gefunden, die heute schon etwas Ähnliches wie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben - wie lebt es sich, was ändert sich? Die pensionierte Fleischhauerin Christine Maierhofer arbeitet ehrenamtlich beim Samariterbund, um beschäftigt zu sein. "Ich habe den ganzen Tag nur ans Kochen und Essen gedacht, das kanns ja auch nicht sein", erzählt sie über ihr erstes Jahr in Pension. Vanja Palmers, der reiche Erbe des Unterwäschekonzerns, hatte Probleme, seinen Weg im Leben zu finden. "Ich war Hippie und habe Drogen probiert, dann war ich im Kloster und bin heute buddhistischer Priester", fasst er zusammen. Der adelige Künstler und Jetsetter Hubertus Hohenlohe hat auch lange gesucht - der 57-jährige ist Skirennläufer, Popsänger und Fotograf in einer Person. "Ich kann meinen Traum leben", sagt er freimütig. Die Kärntnerin Julia Petschnig ist erst 26, weiß aber jetzt schon, dass sie mit einem Leben in Reichtum nicht glücklich wird. Das Hotel, das ihr der Papa geschenkt hat, hat sie nach einem Jahr dankend zurückgegeben. "Ich möchte einfach und nachhaltig leben - ein Picknick am Bach ist mir viel lieber als ein Dinner in einem Fünfsternhotel in Hongkong." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geld ohne Arbeit

