ORF 1 00:20 bis 01:10 Sonstiges Shameless Alles ganz normal USA 2012 Stereo 16:9 Monica will anscheinend wieder Verantwortung in der Familie übernehmen. So hofft Fiona, endlich wieder etwas für ihre eigene Zukunft tun zu können und bewirbt sich im Club um einen Managementposten. Inzwischen soll Steve Estefanias Freund Marco, der sich per Container ins Land schmuggeln will, aus dessen Versteck befreien. Doch irgendwie scheint der Container unauffindbar. Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Jeremy Allen White (Phillip) Cameron Monaghan (Ian Gallagher) Joan Cusack (Sheila Jackson) Justin Chatwin (Steve) Originaltitel: Shameless Regie: Mimi Leder Drehbuch: Etan Frankel Altersempfehlung: ab 16