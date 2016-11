Silverline 22:00 bis 23:40 Krimi The Lookalike USA 2014 20 40 60 80 100 Merken Gangsterboss Spinks ist besessen von der schönen Sadie und will nicht weniger als eine halbe Million für eine einzige Liebesnacht springen lassen. Doch seine Untergebenen haben Sadie leider aus Versehen umgebracht und suchen nun dringend gleichwertigen Ersatz. Das ist die Chance für Dealer Joe und seinen kleinen Bruder Holt. Beide brauchen dringend Geld, und Holt hätte sogar eine neue Freundin, die jener Sadie zum Verwechseln ähnelt. Doch noch andere träumen von dem schnellen Dollar und wittern in der Sache ihre große Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Long (Holt Mulligan) Gillian Jacobs (Lacey) John Corbett (Bobby) Jerry O'Connell (Joe Mulligan) Scottie Thompson (Mila) Gina Gershon (Lee Garner) Luis Guzmán (Vincent) Originaltitel: The Lookalike Regie: Richard Gray Drehbuch: Michele Davis-Gray Musik: Alies Sluiter Altersempfehlung: ab 16