Silverline 15:00 bis 16:30 Drama A Field in England GB 2013 20 40 60 80 100 Merken Auf einem Schlachtfeld im englischen Bürgerkrieg (1642-49) geht nach dem Gefecht die Arbeit für den königlichen Beamten Whitehead sozusagen erst richtig los. Gemeinsam mit ein paar versprengten Söldnern soll er in der Gegend einen abtrünnigen Alchimisten und berüchtigten Zauberer dingfest machen. Tatsächlich dreht der Gefangene, als er denn erst mal gemacht ist, den Spieß kurzerhand um, und zwingt im Folgenden seine vormaligen Häscher, ihm bei einer ungewöhnlichen Schatzsuche zu Diensten zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Smiley (O'Neil) Julian Barratt (Trower) Reece Shearsmith (Whitehead) Richard Glover (Friend) Peter Ferdinando (Jacob) Ryan Pope (Cutler) Sara Dee (The Field) Originaltitel: A Field in England Regie: Ben Wheatley Drehbuch: Amy Jump, Ben Wheatley Musik: Jim Williams Altersempfehlung: ab 16

