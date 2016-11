Schweiz 1 03:15 bis 03:40 Reportage Nigelnagelneu CH 2016 Stereo HDTV Merken Familie Haselbach benutzt die Hintertüre als Haupteingang. Das Problem dabei ist: Der Eingang wirkt überhaupt nicht einladend. Wer zu Besuch kommt, steht in einem kalten Raum, halb Werkstatt halb Garderobe. All die Jacken und Schuhe der Familie sind für jeden ersichtlich, ebenso die ganzen Hunde-Utensilien. Dadurch scheint der Raum immer unaufgeräumt. Das "Nigelnagelneu"-Team weiss Rat. Ein Ordnungssystem muss her. Eine versteckte Garderobe gibt dem Raum Struktur. Zudem verleiht das neue Farbkonzept dem Eingang eine einladende und freundliche Atmosphäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nigelnagelneu

