Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Dubiose Makler: Wann greifen die Kassen endlich durch? / Antibiotika im Tierstall: Diese Medikamente gehören verboten / Pistazien im Test: Keine kerngesunde Knabberei CH 2016 2016-11-15 01:00 Stereo HDTV Merken Dubiose Makler: Wann greifen die Kassen endlich durch?: Der Telefonterror von Maklern soll aufhören: Das versprechen Krankenkassen seit Jahren. "Kassensturz" deckte mit versteckter Kamera auf: Noch immer machen einige Versicherungsberaterinnen und -berater unsaubere Geschäfte. "Kassensturz" entlarvt das Doppelspiel mancher Kassen und konfrontiert die Verantwortlichen. Antibiotika im Tierstall: Diese Medikamente gehören verboten: Tierärzte spritzen krankem Vieh unvermindert Reserveantibiotika. Die gleichen Präparate benötigen Spitäler, wenn alle anderen Antibiotika versagen. Doch durch den masslosen Einsatz im Stall entstehen für Menschen lebensgefährliche Resistenzen. Experten fordern im "Kassensturz" ein Verbot der Notfallpräparate in der Tiermast. Pistazien im Test: Keine kerngesunde Knabberei: Pistazien können mit Pestiziden und Schimmelpilzgiften belastet sein. Dabei wären Pistazien als Snack eigentlich kerngesund. "Kassensturz" zeigt eindrückliche Bilder aus den Pistazienplantagen in Iran und sagt, welche Produkte aus dem Detailhandel Giftstoffe enthalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz