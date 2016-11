Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Liebesfilm Rosamunde Pilcher - Wechselspiel der Liebe D 1995 Nach dem gleichnamigen Roman von Rosamunde Pilcher Stereo 20 40 60 80 100 Merken Flora und Rose sind Zwillinge. Die beiden Schwestern werden aber gleich nach ihrer Geburt getrennt. Der Vater zieht mit Flora nach Amerika und lässt seine Tochter nie etwas von ihrer Schwester wissen. Flora wächst in bescheidenen Verhältnissen auf und fährt mit 22 nach London, um dort eine Stelle anzutreten. Rose dagegen bleibt bei ihrer Mutter, die einen reichen Mann aus dem Jetset heiratet. Durch Zufall trifft sie Flora genau an dem Tag, an dem diese in London ankommt. Die beiden sprechen sich aus. Und Rose, die überschwenglich lebensfreudige, spannt die Schwester umgehend zu ihrem Nutzen ein und schickt sie zu einem Treffen mit ihrer künftigen Schwiegerfamilie. Sie selbst hat nämlich gerade einen neuen Mann kennengelernt und will mit diesem für ein paar Tage nach Griechenland fliegen. Um die schwer kranke künftige Schwiegermutter nicht zu enttäuschen, spielt Flora mit und begibt sich auf einen höchst ungewöhnlichen Ausflug. Dabei entdeckt sie, dass ihre Zwillingsschwester schon einmal im Haus der Armstrongs zu Besuch war, und dabei einen höchst offenherzigen und entsprechend zwiespältigen Eindruck hinterliess. Flora verliebt sich zudem in den verschlossenen Witwer Dr. Kyle - der sich allerdings an eine ganz andere "Rose" erinnert. Liebe, Herz, Schmerz, Schicksal und eine ausreichende Prise Zufall kennzeichnen auch diesen Film, entstanden nach einer Romanvorlage der Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher. Schöne junge Leute in schönen englischen Landschaften gehören genauso dazu wie das sichere Wissen, dass man zu guter Letzt noch aus dem fahrenden Zug in die Arme des Richtigen springen kann. Stephanie Philipp verkörpert überzeugend die beiden äusserlich gleichen und doch so unterschiedlichen Schwestern Flora und Rose. Anneliese Uhlig ist Grossmutter Tuppy und der Schweizer Oliver Tobias, Sohn von Maria Becker, verkörpert den Arzt Hugh Kyle, der Roses Schwindel als erster durchschaut, sich aber willig täuschen lässt. Regisseur Rolf von Sydow schliesslich gehört zu den gestandenen Könnern seines Fachs. Von Durbridge bis "Tatort", von "Mädchen meiner Träume" bis "Tod macht erfinderisch" hat er sich in sämtlichen TV-Sparten vielfach und erfolgreich bewährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Philipp (Flora Waring / Rose Schuster) Ulrike Kriener (Isabel Armstrong) Gudrun Okras (Watty) Pascal Breuer (Anthony Armstrong) Jessica Kosmalla (Anna Stoddard) Gerd Silberbauer (Brian Stoddard) Monika Peitsch (Pamela Schuster) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Wechselspiel der Liebe Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Michael Faust Musik: Richard Blackford

