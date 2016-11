Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Luzern Tag 1 Restaurant Chärnsmatt, Rothenburg CH 2016 Stereo HDTV Merken Das Chärnsmatt ist ein Familientreffpunkt und ein richtiges Spielparadies. Auf dem Outdoorspielplatz betreiben sie eine kleine Dampflok, die sogenannte Liliputbahn, wo die Kinder bei schönem Wetter um den Spielplatz fahren können. Spezialitäten der Küche sind verschiedene Fleisch- und Fischgerichte. Besonders beliebt sind ihre selbstgemachten Fischknusperli oder die Forelle. Für ihre kleinen Gäste gibt es eine grosszügige Kinderkarte. Was auf den Tisch kommt, ist regional, saisonal, frisch und mit Liebe zubereitet. Aus vielen Gründen kehrt Stammgast Gina immer wieder gerne ins Chärnsmatt ein. Der 36-jährigen Hausfrau und Mutter gefällt vor allem, dass das Restaurant neben einem Spielplatz im Innen- und Aussenbereich auch eine Stillecke und eine Kinderbetreuung hat. Dass Restaurants in der heutigen Zeit noch so familienfreundlich sind, ist eher selten. Dennoch ist man hier auf Topqualität bedacht und arbeitet mit den besten Produkten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz

