TLC 02:55 bis 03:35 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Verzweifelter Exorzismus USA 2014 Merken In New England zieht Jay Yaple mit Ehefrau Elke und den Zwillingstöchtern Alex und Riley in ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. In der familienfreundlichen Gegend gibt es gute Schulen und nette Nachbarn. Gleich nach dem Einzug starten die notwendigen Renovierungsarbeiten, doch nach einigen Monaten beginnt plötzlich der Spuk: ein Kratzen an den Wänden, seltsame Geräusche aus dem Babyphone und eine hohle Stimme, die den baldigen Tod der Familie prophezeit. Jay beschließt, die Geschichte des alten Hauses zu erforschen und stößt auf schockierende Dokumente: Mit ihrem Domizil stehen mehr als ein Dutzend Morde, Selbstmorde und tödliche Unfälle in Verbindung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting

