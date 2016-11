Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Die Bücherei / Ehrenämter USA, D 2007 Merken Die Bücherei: Die Klasse soll ein Referat über Abraham Lincoln halten. Daraufhin stürzen alle Schüler in die Schulbücherei, um sich die besten Bücher zu sichern. Ned und Cookie dürfen keine Bücher ausleihen, da sie angeblich alte ausgeliehene Bücher noch nicht abgegeben haben. Die beiden schwören hoch und heilig, dass sie die Bücher vor einer Woche in den Rückgabekasten der Bücherei geworfen haben, doch Mrs. Holler, die Bibliothekarin, glaubt ihnen kein Wort. Andere Schüler, die ebenfalls ihre Bücher "verloren" haben, geben Ned und Cookie einen Tipp: Billy Loomer bietet seine Hilfe an, verlorene Bücher entgeltlich wiederzufinden. Ned und Cookie vermuten dahinter einen Trick und wollen den Fieslingen auf die Schliche kommen. Und tatsächlich hat Loomer alle Bücher entwendet und sie heimlich in der Bücherei versteckt. In der Zwischenzeit versucht Moze, an ein Buch zu kommen, das sich Mary-Bell aus der Bücherei ausgeliehen hat. Aber sie würde Moze das Buch nur unter einer Bedingung geben: Moze müsste ihre beste Freundin werden... Ehrenämter: Die Schüler müssen zehn Stunden ehrenamtliche Arbeit verrichten. Moze soll den Hintereingang der Schule auf Vordermann bringen, während Cookie als Verkäufer im Schülerladen und Ned als Vorkoster in der Cafeteria arbeiten soll. Da Moze die Arbeit nicht allein bewältigen kann, helfen Loomer und seine Fieslinge mit. Ned schmeckt die Arbeit als Vorkoster überhaupt nicht, und Mr. Wright schickt ihn daraufhin zum Pflegedienst ins Altersheim. Während Ned einer alten Dame etwas Abwechslung verschafft, bekriegen sich Cookie und Evelyn im Schulladen. Nach einigen Schwierigkeiten haben Moze, Loomer und seine Freunde den Hintereingang aufpoliert, Cookie hat sich mit Evelyn notgedrungen wieder vertragen, und die alte Dame hat mit Ned sehr viel Spaß in der Schule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon 'Cookie' Nelson-Cook) Daran Norris (Gordy) Dave Allen (Abe Lincoln) Alex Black (Seth Powers) John Bliss (Principal Irving Pal) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Scott Fellows, Frank Berin, Lazar Saric Musik: Emerson Palame, Emilio Palame

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 386 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 171 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 116 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 91 Min.