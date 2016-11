Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Das große Eltern-Duell USA 2016 Merken Das große Familien-Duell steht an. Jeder muss mit einem Elternteil zum großen Spiel antreten. Das Problem ist, dass nicht alle so sportlich sind. Bella weiß zum Beispiel hundertprozentig, dass ihre Mom sie auf dem Platz blamieren wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Anthony Dupin (Bulldog Football Player) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Aaron Hendry (Mr. Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Rio Mangini (Ace McFumbles) Miracle Pelayo (Stacy) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Sean K. Lambert Drehbuch: Zach Butler Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6