Nick 18:10 bis 18:40 Kinderserie Henry Danger Das verdrehte Universum USA 2016 Als Charlotte und Henry während eines Gewitters die Röhren benutzen, landen sie in einem verdrehten Universum. Sie begegnen den fiesen Versionen all ihrer Freunde. Nur Piper hat sich in ein nettes Mädchen verwandelt. Bildergalerie Schauspieler: Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Jeffrey Nicholas Brown (Mr. Hart) Andrew Caldwell (Mitch Bilsky) Michael D. Cohen (Schwoz) Riele Downs (Charlotte Bolton) Sean Ryan Fox (Jasper Dunlop) Originaltitel: Henry Danger Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Christopher J. Nowak, Joe Sullivan