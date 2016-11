BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Freiheit für Flüsse: Naturschutz oder Klimaschutz? D 2016 2016-11-15 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alex Sukhodolov liebt das Kajakfahren im Wildwasser. Tiefe Schluchten, kristallklares Wasser, Wasserfälle und Gumpen - für den Gewässerforscher sind Wildbäche Leidenschaft und Studienobjekt zugleich. Am norditalienischen Fluss Tagliamento betreibt er für das Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie eine Forschungsstation. Er will herausfinden, welche Bedeutung unverbaute, frei fließende Flüsse wie der Tagliamento haben. Solche Flüsse gibt es kaum noch. Und im Zuge der Energiewende werden es wohl noch weniger: An vielen Stellen sollen neue Wasserkraftwerke eingebaut werden, überall in Europa, auch in Bayern. Viele halten das für den richtigen Weg zum Klimaschutz. Andere warnen davor, alles für die Energieerzeugung zu opfern. Alex Sukhodolov will mit seiner Forschung den Wert der unverbauten Natur wissenschaftlich belegen. Seine Hoffnung: Damit könnten neue Wasserkraftwerke vor allem in Naturschutzgebieten leichter verhindert werden. Aber auch Wissenschaftler der TU München haben Ideen, um aus dem Dilemma zwischen Naturschutz und Klimaschutz heraus zu kommen. Sie setzen auf moderne Technik: Neue Wasserkraftwerke, die mehr Energie erzeugen und ökologischer sind als herkömmliche. Doch die Technik ist umstritten und noch nicht vollständig erforscht. "Faszination Wissen" begleitet Alex Sukhodolov und die Münchner Wissenschaftler auf ihrer Suche nach dem richtigen Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen