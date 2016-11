BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Schicki-Micki D 1985 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der Journalist Mike Zoller wird ermordet. Obwohl erst alles darauf deutet, dass der Täter in der Rockerszene zu finden ist, wird klar, dass die Fäden immer wieder in der gastronomischen Szene zusammenlaufen. Mike Zoller, der für eine Münchner Boulevardzeitung über alteingesessene Lokale, die verschwinden oder edel saniert werden, recherchiert, wird ermordet. Zuerst deutet alles darauf hin, dass er das Opfer einer brutalen Rockergruppe wurde. Doch bei den Ermittlungen im privaten und beruflichen Umfeld des Ermordeten laufen die Fäden immer wieder in der gastronomischen Szene zusammen. Kriminalkommissar Lenz bekommt Ärger mit seinen Vorgesetzten, da er zu Unrecht den "Gastronomiefürsten" Franz Hörmann verdächtigt. Erst mithilfe einer Kollegin des Ermordeten, mit der ihn mehr als nur die Aufklärung des Falles verbindet, kann Lenz den Mörder überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Fischer (Kriminalkommissar Lenz) Willy Harlander (Kriminalobermeister Brettschneider) Henner Quest (Kriminalassistent Faltermayer) Hans-Reinhard Müller (Franz Hörmann) Hannelore Elsner (Vera Jansen) Erich Hallhuber (Bruno Richert) Felix von Manteuffel (Mike Zoller) Originaltitel: Tatort Regie: Hans-Reinhard Müller Drehbuch: Herbert Riehl-Heyse, Ernst Fischer Kamera: Horst Lermer Musik: Rudolf Gregor Knabl Altersempfehlung: ab 12