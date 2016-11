BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Komödie Am Anfang war die Eifersucht D 2000 2016-11-15 02:05 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach der überwundenen Ehekrise von Annabelle und Friedrich Schrader sorgt diesmal vor allem Annabelles Mutter Edda für aufregende Beziehungen-Zeiten: Mit Heiratsplänen zieht sie bei ihrem alten Klassenkameraden Martin Bergmann ein; dann sagt sie die Hochzeit plötzlich entrüstet ab. Sie hat ihn bei einer finanziellen Unaufrichtigkeit ertappt, und mit einem "Hochstapler" will "Queen Mum" nichts zu tun haben. Doch auch Friedrich traut seiner Frau, die ihn nach einem Seitensprung seinerseits mit einem jungen Mann betrogen hat, noch nicht wieder. Heimlich beobachtet er ihr Treffen mit dem charmanten Rüdiger Wenzel. Annabelle, die sich von Rüdiger lediglich zur Moderatorin ausbilden lassen will, hat Friedrichs Eifersüchteleien langsam satt. Aus Trotz bandelt sie tatsächlich mit dem Kollegen an - wenn auch nur mit halbem Herzen. Bevor es allerdings zum großen Eklat kommt, machen weitere Ereignisse das Chaos komplett. Ihre Vermieterin will Schraders aus Altersgründen ihr Haus verkaufen. Doch da Friedrich und Annabelle die Summe nicht aufbringen können, müssen sie sich ein preisgünstigeres Heim suchen. Dennoch belasten die anfallenden Kosten die Familie, zumal Friedrich aus Frust seinen Job geschmissem hat. Der drohende Ruin wird bald von einer schlimmeren Nachricht übertroffen. Sohn Jonas erblindet. Ein Wirbelsturm der Gefühle bricht über die Familie herein. Das Drehbuch zu "Am Anfang war die Eifersucht" stammt aus der Feder des bewährten Teams Amelie Fried und Ehemann Peter Probst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Annabelle Schrader) Stephan Schwartz (Friedrich Schrader) Heidelinde Weis (Edda Hartwig'Queen Mum') Jonathan Beck (Jonas Schrader) Hans Peter Korff (Martin Bergmann) Alice Franz (Frau Langenbach) Max Herbrechter (Rüdiger Wenzel) Originaltitel: Am Anfang war die Eifersucht Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Amelie Fried , Peter Probst Kamera: Charly Steinberger Musik: Joe Mubare

