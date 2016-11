tagesschau24 00:00 bis 00:30 Reportage Der Job-Netzwerker und die Flüchtlinge D 2016 Live TV Merken Mit seinen "Promidinnern" versucht Benedikt Schwaderlapp in Wiesbaden, Flüchtlingen Jobs zu vermitteln. Der Theologe, Sozialarbeiter und Koch betreibt schon seit Jahren einen Partyservice und hat deshalb Kontakte, die er für sein Engagement nutzt. Jetzt kocht er mit Flüchtlingen für seine Promidinner, dann wird aufgetischt, und beim gemeinsamen Essen lernen sich Wiesbadener und Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan kennen. Im besten Fall finden die Flüchtlinge so einen Job, wie etwa Basam. Er macht immer Nachtisch und träumt von einer Konditorenstelle. Wird das gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Heide Kegel