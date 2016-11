WDR 23:45 bis 01:10 Drama Rabbit Hole - Neue Wege USA 2010 Nach dem gleichnamigen Bühnenstück von David Lindsay-Abaire Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Becca (Nicole Kidman) und Howie Corbett (Aaron Eckhart) leben in einem grossen Haus in einem wohlhabenden Vorort. Becca widmet sich hingebungsvoll dem Garten und dem Haus, während Howie arbeitet. Doch der idyllische Schein trügt. Das Paar hat vor kurzem seinen Sohn verloren, der Junge wurde von einem Auto überfahren. Gemeinsam können Becca und Howie kaum trauern, jeder geht seinen eigenen Weg. Becca freundet sich mit Jason (Miles Teller) an, dem Teenager, der ihren Sohn überfahren hat. Jasons Schuldgefühle plagen ihn ständig, auch ihm scheinen die Treffen mit Becca gut zu tun. Er schenkt ihr den Comic, an dem er seit Jahren zeichnet: "Rabbit Hole". Howie ist geschockt, als er Jason eines Tages in seinem Haus antrifft. Er wirft den Jungen raus und stellt Becca zur Rede. Doch sie verweigert sich ihm, genauso wie sie auch den Besuch einer Selbsthilfegruppe verweigert, den eine Therapeutin dem Paar nahegelegt hat. Howie geht alleine hin und lernt dort Gabby (Sandra Oh) kennen, die vor vielen Jahren ihr Kind verloren hat. Er sucht bei ihr den Halt, den er bei Becca nicht bekommt. Der unterschiedliche Umgang mit dem Tod ihres Kindes lässt das Paar langsam aber sicher auseinanderdriften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Kidman (Becca) Aaron Eckhart (Howie) Dianne Wiest (Nat) Miles Teller (Jason) Tammy Blanchard (Izzy) Sandra Oh (Gabby) Giancarlo Esposito (Auggie) Originaltitel: Rabbit Hole Regie: John Cameron Mitchell Drehbuch: David Lindsay-Abaire Kamera: Frank G. DeMarco Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12