Magazin Quarks & Co: Zu Risiken und Nebenwirkungen Thromboserisiko Pille / Sind Naturheilmittel ohne Risiken und Nebenwirkungen? / Die Tablette lieber morgens oder abends einnehmen? D 2016 Welches Gefühl haben Sie, wenn sie Tabletten oder Pillen schlucken müssen? Vertrauen Sie darauf, dass Ihnen das Medikament helfen wird? Das tut es zwar in den meisten Fällen. Allerdings schätzen Experten auch, dass in Deutschland jedes Jahr bis zu 2 Millionen Notfälle auf die Nebenwirkungen von Medikamenten zurückgehen. Das ist etwa jede 10. Einweisung in die Krankenhaus-Notaufnahme. "Quarks & Co" erklärt, wie Nebenwirkungen entstehen und was Sie tun können, um sich davor möglichst gut zu schützen. Thromboserisiko Pille Die Antibaby-Pille ist ein zuverlässiges Verhütungsmittel. Aber gerade junge Frauen nehmen sie oft nicht zur Verhütung ein - sondern wegen ihrer Nebenwirkungen ein. Moderne Pillen der sogenannten 3. und 4. Generation sollen für schönere Haut und Haare sorgen. Dabei ist das Risiko, eine Thrombose zu bekommen, mit ihnen bis zu sechsmal höher als mit Pillen älterer Generationen. Die Thrombose kann lebenslange körperliche Schäden verursachen oder sogar tödlich enden. Wie kommt es, dass deutsche Gynäkologen trotzdem zwei von drei Frauen unter 20 Jahren diese riskanten Pillen verschreiben? "Quarks & Co" geht dieser Frage nach und zeigt den Fall einer jungen Frau. Sind Naturheilmittel ohne Risiken und Nebenwirkungen? Wussten Sie, dass harmlos wirkende Kräutertees schwere Leberschäden verursachen und Johanniskraut zu ungewollten Schwangerschaften führen kann? Sind Naturheilmittel harmlos, weil sie nicht aus dem Chemielabor kommen? Und können Diäten Krebs besiegen? Darauf vertraute zumindest Apple-Milliardär Steve Jobs und verlor wertvolle Zeit für eine effektive Krebstherapie. Aber wieso können Naturheilmittel schwere Nebenwirkungen verursachen und wann kann man sie dennoch einsetzen? Die Tablette lieber morgens oder abends einnehmen? Diese Frage rückt immer mehr in den Fokus von Ärzten und Forschern. Manche Betäubungsmittel zur Zahnbehandlung wirken zum Beispiel am frühen Nachmittag doppelt so gut wie am späten. Viele Statine, die den Cholesterolspiegel senken sollen, sind wirksamer, wenn sie abends und nicht morgens eingenommen werden und das gleiche gilt meist auch für Asthma-Medikamente. Auch die Nebenwirkungen von manchen Medikamenten können je nach Zeitpunkt der Einnahme unterschiedlich stark ausfallen. Und das könnte besonders für die Chemotherapie bei Krebserkrankungen interessant sein. Denn dafür müssen oft Medikamente mit besonders schweren Nebenwirkungen eingesetzt werden. "Quarks & Co" besucht einen Pionier auf diesem Gebiet, den französischen Mediziner Francis Lévi. Er versucht, den individuellen biologischen Rhythmus jedes Patienten zu analysieren und die Medikamentengabe danach auszurichten.