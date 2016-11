WDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Abenteuer Erde Wie Tiere wohnen - Baumeister der Natur Wie Tiere wohnen - Baumeister der Natur D 2012 2016-11-18 14:30 Untertitel HDTV Merken "Wie Tiere wohnen - Baumeister der Natur" stellt einige der außergewöhnlichsten Häuslebauer vor: von den Präriehunden Nordamerikas, die untertage ganze Städte bauen, bis zu den Wanderameisen, deren komplexer Bau selbst aus lebendigen Ameisen besteht. Eine spannende Homestory aus dem Reich der Tiere. Zeig mir, wie Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist! Häuser, Bauten und Nester erzählen eine Menge über die Intelligenz, aber auch über die Lebensumstände und Feinde ihrer Erbauer. Biber beispielsweise gehören zu den tüchtigsten Baumeistern der Natur: Sie fällen tonnenweise Bäume, bauen daraus massive Dämme, setzen damit ganze Landstriche unter Wasser und wohnen in einer massiven - natürlich selbst gebauten - Biberburg. Was kaum jemand weiß: Unter der Wasseroberfläche legen Biber sogar Vorratskammern an. Dazu verkeilen sie Zweige mit Laub auf dem Grund ihrer Teiche - Rücklagen für schlechte Zeiten. Biber nehmen Flussläufe teils kilometerlang in Beschlag - doch gegenüber Schwächeren sind sie tolerant: Wenn in harten Wintern Mäuse und Bisams Unterschlupf in der warmen Biberburg suchen, reagieren die Hausherren erstaunlich gelassen auf ihre Untermieter. Längst nicht so massiv wie eine Biberburg, aber mindestens genau so perfekt angepasst sind die Nester einiger Kolibris in Südamerika: Die kleinen Baumeister der Natur weben ihre Kinderstube aus Spinnweben. Die extrem stabile Spinnseide ist perfektes Baumaterial - gut getarnt und vor Regen geschützt baumelt das Kolibrinest unter einem großen Blatt: Die tödliche Fliegenfalle haben die Vögel in eine Wiege für ihre Küken verwandelt. Beim Hüttengärtner-Laubenvogel erahnt man bereits am Namen, dass es mit seinen Bauwerken etwas Besonderes auf sich hat: Sein Haus in den Wäldern Neuguineas dient einzig einem Zweck - der Verführung! Der Hüttengärtner hat einen Blick fürs Schöne, er dekoriert den Waldboden mit leuchtend bunten Früchten und Blüten - Form und Farbe müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, um ein Weibchen zu überzeugen. Seine Laube funktioniert außerdem wie ein Konzertsaal, vermutlich dient sie als Klangverstärker für seinen Gesang. Nur wenn alles perfekt eingerichtet ist, klappt's auch mit den Weibchen - sonst flattert die Auserwählte einfach davon. Viele Bauwerke der Natur bestechen allein durch ihren Umfang - auf menschliche Größenverhältnisse übertragen wären die unterirdischen Städte der Blatt- und Graschneiderameisen über einen Kilometer tief und acht Kilometer breit - Megacitys im Tierreich! Andere Tiere verwenden Baumaterial, das uns nur staunen lässt: Salanganen - schwalbenähnliche Vögel - bauen ihre Nester aus reiner Spucke. Wespen und Hornissen zerkauen Holzfasern zum idealen Leichtbaustoff Papier. Im Gegensatz zu vielen Insekten und Nagetieren sind wir Menschen Anfänger, was die Baukunst betrifft. Wer sich jedoch genau anschaut, wie Tiere wohnen, wie einfallsreiche und grandiose Baumeister sie sind, wird viel von ihnen lernen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Erde Regie: Mark Fletcher