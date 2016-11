WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Giraffenbulle Nanyuki, der Neuling aus Köln, darf zum ersten Mal mit seinem männlichen Kollegen spielen. Aufgedreht galoppieren die Giraffen durch ihr Freigehege - bis Nanyuki das Gleichgewicht verliert und stürzt. Ein Schreckmoment für die Pfleger, doch zum Glück ist nichts passiert! Bei den Nasenbären sind die Männchen ebenfalls unter sich. Sie leben - wie in freier Wildbahn - die meiste Zeit des Jahres von den Weibchen getrennt. Nicht einmal riechen können sich die Damen und Herren Nasenbären, so weit entfernt stehen ihre Gehege... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 268 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 52 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 32 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 27 Min.