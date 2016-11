n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Sellafield - Die Atomstadt GB 2016-11-15 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Sellafield in England ist das größte Atommülldepot der Welt. Hier lagert hochradioaktives Plutonium. Im Laufe der Zeit kamen 112.000 Kilo zusammen - für die Atombombe von Nagasaki brauchte man gerade einmal 6 Kilo. Spätestens seit der Tschernobyl-Katastrophe ist die Dimension der Anlage äußerst umstritten. Was geschieht hinter den mannshohen Zäunen? Die n-tv Dokumentation zeigt nie dagewesene Einblicke in Bereiche, zu denen bisher kein Kamerateam Zutritt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Nuclear Age