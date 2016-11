n-tv 15:20 bis 15:40 Magazin Ratgeber - Hightech Sprachassistenten zu Hause: Was bringen Google Home und Amazon Echo? / Stilberatung aus dem Netz: Wer bietet beim Curated Shopping den besten Service? / Benimm ist in: Mit Knigge-Apps nie im Fettnäpfchen landen D 16:9 HDTV Live TV Merken Von PCs über Smartphones, Kameras, Video- und Audioequipment bis hin zu Navigationsgeräten - bei "Ratgeber - Hightech" werden die neuesten technischen Geräte unter die Lupe genommen und neue Entwicklungen bei Fahrrädern oder elektronische Innovationen im Automobilbereich vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Torsten Knippertz Originaltitel: Ratgeber - Hightech

