ProSieben 03:20 bis 03:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Halloween mal anders USA 2000 Merken Als Francis erst nach Halloween nach Hause kommt, verspricht er seinen Brüdern, richtig mit ihnen nachzufeiern - und zwar mit einer Riesen-Schleuder, die die gesamte Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt. Doch Malcolms hochbegabte Freunde schlagen zurück und konstruieren eine noch leistungsstärkere Waffe. Hal versucht inzwischen, einen Verkehrsrowdy zu stellen, der seit Wochen durch das Viertel rast, und stiehlt ihm kurzerhand zusammen mit Lois das Auto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Dan Kopelman Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12

