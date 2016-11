ProSieben 00:05 bis 00:55 SciFi-Serie Legends of Tomorrow Die Pilgerin USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die sogenannte Pilgerin, eine eiskalte Killerin, reist durch die Zeit und versucht, die ahnungslosen, jüngeren Ichs der Legends zu attackieren. Doch Rip und sein Team kommen ihr zuvor. Es gelingt ihnen, ihre jüngeren Versionen zu retten und an Bord der "Waverider" zu bringen. Die Pilgerin gibt jedoch nicht auf und hat die jüngeren Ichs weiterhin im Visier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Garber (Dr. Martin Stein) Brandon Routh (Ray Palmer/The Atom) Arthur Darvill (Rip Hunter) Caity Lotz (Sara Lance/White Canary) Franz Drameh (Jefferson "Jax" Jackson/Firestorm) Ciara Renée (Kendra Saunders/Hawkgirl) Amy Pemberton (Gideon) Originaltitel: Legends of Tomorrow Regie: Rachel Talalay Drehbuch: Chris Fedak, Matthew Maala Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12