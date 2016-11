ProSieben 21:10 bis 21:40 Trickserie Die Simpsons Barts neuer bester Freund USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der zweite Sicherheitschef im Atomkraftwerk wird entlassen und plötzlich muss Homer Tag und Nacht arbeiten. Marge schenkt ihm zur Entspannung Karten für den Zirkus. Bei einer Hypnose-Show wird Homer im Geiste in einen Zehnjährigen verwandelt. Wenig später wird der Hypnotiseur jedoch verhaftet, und Homers geistlicher Zustand bleibt der eines Kindes - sehr zur Freude von Bart, denn der hat plötzlich einen neuen besten Freund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Judd Apatow Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6