ProSieben 20:15 bis 20:40 Trickserie Die Simpsons Apucalypse Now USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Nachdem der Kwik-E-Mart durch die Unfähigkeit von Chief Wiggum und einen folgenschweren Unfall dem Erdboden gleichgemacht wurde, zieht sich Apus Bruder Sanjay aus dem Geschäft zurück und überlässt seine Anteile seinem Sohn Jamshed, der sich jetzt Jay nennt. Jay baut komplett um und ein hipper Bio-Markt entsteht - sehr zum Missfallen von Apu, der mittlerweile kein Mitspracherecht mehr hat. Völlig verzweifelt bittet er daraufhin Bart um Hilfe ... Sprecher: Christoph Jablonka (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Michael Price Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6