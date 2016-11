ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Gott gegen Lisa Simpson USA 2006 Merken Bei einem Museumsbesuch wird der hochreligiöse Ned Flanders mit der Evolutionslehre konfrontiert und beschließt, gegen sie vorzugehen, da sie natürlich völlig gegen das spricht, was er aus der Bibel kennt. Seine Initiative führt dazu, dass im Stadtrat beschlossen wird, die christliche Schöpfungslehre neben der Evolutionslehre als Pflichtfach in der Schule einzuführen. Als Lisa protestiert, weil beide Theorien ihrer Meinung nach unvereinbar sind, kommt es zum Eklat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: Kevin Curran Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6