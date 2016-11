ProSieben 12:10 bis 12:35 Comedyserie How I Met Your Mother Bro-Mitzwa USA 2013 2016-11-16 05:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Robins und Barneys Hochzeit steht kurz bevor. Marshall und Ted beschließen, ihrem Freund Barney einen unvergesslichen Junggesellenabschied zu bereiten. Leider gerät der Abend komplett aus den Fugen, sodass der zukünftige Bräutigam sogar um sein Leben fürchten muss. Indessen ist Robin mit ihren Nerven total am Ende: Ein Abendessen mit Loretta, ihrer Schwiegermutter in spe, steht auf dem Programm. Da Barney mit seinen Kumpels unterwegs ist, muss sie das wohl allein durchstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Becki Newton (Quinn Garvey) Frances Conroy (Loretta Stinson) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Harris Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 269 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 13:00

Seit 53 Min. Amerikas Westküste

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 33 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 28 Min.