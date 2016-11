ProSieben 06:00 bis 06:20 Comedyserie How I Met Your Mother Die Zeitreisenden USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Marshall erfindet im MacLaren's einen neuen Cocktail, doch der Respekt dafür gebührt Robin. Das kann Marshall so nicht auf sich sitzen lassen ... Ted fühlt sich unterdessen einsam. Marshall und Lily haben ihre kleine Familie, Robin und Barney sind mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt - nur Ted hat niemanden, mit dem er sein Leben teilen kann. Plötzlich sucht ihn eine zukünftige Version von Barney heim ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jayma Mays (Coat Check Girl) Joe Nieves (Carl) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

