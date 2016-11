N24 Doku 17:50 bis 18:45 Dokumentation Albany County Jail - New Yorks härtester Knast USA 2016 Merken Mehr als die Hälfte seiner Insassen wird gewaltvoller Verbrechen beschuldigt: Das Albany County Jail zählt zu den größten Gefängnissen New Yorks. Das macht das Leben hinter Gittern sowohl für Wärter als auch für Inhaftierte gefährlich - ein täglicher Albtraum, von dem jeder nur hofft, ihn zu überleben. Von blutigen Beißattacken bis zur scheinbar friedlichen Essensausgabe - die N24-Dokumentation zeigt, dass hinter Gefängnismauern mehr steckt als Zellen, Beamte und Verbrecher. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Life Inside Jail - Hell on Earth (2)