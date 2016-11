N24 Doku 09:15 bis 10:05 Magazin Welt der Wunder Im Kampf gegen die Sucht: Wie denken Raucher? Im Kampf gegen die Sucht: Wie denken Raucher? D 2015 Merken Der Griff zum Glimmstängel ist für viele ganz alltäglich. Doch fest steht: Rauchen ist eine Sucht. Was passiert dabei im Körper wirklich und wie kann man das Rauchen endlich an den Nagel hängen? "Welt der Wunder" zeigt, wie der Weg in ein gesünderes Leben aussehen kann. Außerdem: Im Männerputzkurs - wie werden aus männlichen Putzmuffeln echte Sauberkeitsprofis? Und: Das Wunder des Lebens - was passiert im Körper einer schwangeren Frau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder