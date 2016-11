ONE 22:20 bis 22:50 Serien Nurse Jackie Nasenbluten USA 2009 2016-11-15 01:05 Stereo 16:9 Merken Jackies Rauschmittelmissbrauch hat Folgen, so leidet sie vermehrt unter Nasenbluten. Als O'Hara ihr erzählt, dass sie mit ihrer Schwester über Jackies Balanceakt, Familie und Affäre miteinander zu verbinden, gesprochen hat, erleidet die Freundschaft zwischen den beiden Frauen einen kleinen Dämpfer. Eddie hingegen möchte mehr von Jackie. Er erklärt, er würde gerne ihre Tochter kennenlernen. Um Gracie, die wieder nicht wollte, dass ihre Mutter zur Arbeit geht, zu besänftigen, schlägt Jackie vor, etwas gemeinsam mit ihr zu unternehmen, z. B. einen Tanzkurs. Jackie ist froh, dass Grace das für eine gute Idee hält. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor "Ellie" O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Peter Facinelli (Dr. Fitch "Coop" Cooper) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Mrs. Gloria Akalitus) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Paul Feig Drehbuch: John Hilary Shepherd Kamera: Vanja Cernjul Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12