ONE 21:10 bis 21:55 SciFi-Serie Doctor Who Der Hausmeister GB 2014 Live TV Merken "Doctor Who" ist eine britische Science-Fiction-Serie, die ursprünglich von 1963 bis 1989 von der BBC produziert wurde. Nach einer längeren Pause folgte 2005 die Rückkehr mit neuen Folgen. In der Serie reist ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle (TARDIS) durch Zeit und Raum. Die Neuauflage der Serie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. In Deutschland ist ONE das Zuhause für "Whovians" und solche, die es werden wollen. Claras Doppelleben machen ihr zu schaffen: Auf der einen Seite reist sie mit dem Doktor durch das Universum, auf der anderen Seite unterrichtet sie an der Coal Hill Schule und ist eine Beziehung mit ihrem Kollegen Danny eingegangen. Und dann steht eines Tages auch noch der neue Aushilfslehrer vor ihr: der Doktor. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Samuel Anderson (Danny) Ellis George (Courtney Woods) Edward Harrison (Adrian) Nigel Betts (Mr. Armitage) Andy Gillies (CSO Matthew) Originaltitel: Doctor Who Regie: Paul Murphy Drehbuch: Gareth Roberts, Steven Moffat Kamera: Mark Waters Altersempfehlung: ab 12