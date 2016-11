ONE 20:15 bis 21:10 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Man ist, wer man ist AUS 2013 2016-11-15 23:45 Stereo 16:9 Merken Diese Frau zeigt den Männern, wie man Morde mit Stil löst: Phryne Fisher ist wohlhabende Privatdetektivin, Femme Fatale und weibliche Ikone im Melbourne der 1920er Jahre. Mit viel Charme und stets in feinster Seide verdreht sie nicht nur Inspector Jack den Kopf. "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" basiert auf der Romanreihe von Kerry Greenwood und ist Australiens teuerste Fernsehproduktion aller Zeiten, was sich auch in der liebevollen Ausstattung zeigt. ONE bringt die australische Erfolgsserie als Free TV Premiere endlich auch nach Deutschland. Auch die Frauen erliegen in den 1920ern dem Geschwindigkeitsrausch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Travis McMahon (Bert) Anthony Sharpe (Cec) Richard Bligh (Mr. Butler) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Sian Davies Drehbuch: Michelle Offen Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16