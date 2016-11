ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 149 D 2006 Stereo Live TV Merken Charlotte bekommt Besuch von ihrem alten Freund Marcel van Houweninge. Er begeistert Charlotte schnell für ein neues Kinderhilfsprojekt in Uganda und rät ihr, ihn nach Afrika zu begleiten, um Abstand von ihrer verfahrenen Ehe zu bekommen. Charlotte nimmt das Angebot an. Werner ist entsetzt, als er von den Plänen seiner Frau erfährt. Deswegen bringt er Marcel durch eine Lüge dazu, Charlotte wieder abzusagen. Als Laura begreift, dass Christian den Stalker tatsächlich bezahlt hat, ist sie entsetzt. Alexander will dem nunmehr mittellosen Christian die Hotelrechnung erlassen, doch er lehnt ab. Tanja nimmt Christian mit nach Hause, um ihm für eine Nacht Unterschlupf zu gewähren, wovon Laura und Viola alles andere als begeistert sind. Christian macht aber Punkte bei Viola, als er für sie einen Wasserabfluss repariert und sich auch ihre defekte Waschmaschine ansehen will. Marie fordert Lars auf, sein halbes Papierherz zu holen. Er findet es aber nicht wieder und schneidet stattdessen mehr schlecht als recht ein Ersatzherz zurecht. Marie durchschaut den Trick, klebt aber dennoch beide Hälften zusammen - zum Zeichen ihrer gegenseitigen Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Marcus Michalski (Thomas Busch) Pierre Semmler (Marcel van Houweninge) Julia Haacke (Natalie Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meier-Grohbrügge, Jürgen Weber Drehbuch: Agnes Kottmann