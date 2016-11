Hans und Anna wundern sich über ihre Älteste. Sarah täuscht offensichtlich eine Krankheit vor, weil sie nicht zur Schule gehen will. Sorgenvoll lassen die Eltern ihre Tochter gewähren und Anna geht dem Problem in einem Gespräch von "Frau zu Frau" auf den Grund. Andy beschließt Nachforschungen über die Firma anzustellen, die für den Unfall verantwortlich war, bei dem er verstrahlt wurde. Die Tatsache, dass ihm die Betreibergesellschaft des Reaktors ständig neue Geldsummen für sein Schweigen anbietet, hat seine Neugier geweckt. Ex-Detektiv Hajo unterstützt Andy bei den Recherchen. Urszula ist am Boden zerstört: Ihr Vorhaben, im neuen Astor-Kinocenter den Friseursalon zu eröffnen, ist gescheitert. Ein anderer Geschäftsmann hat ihr den Laden vor der Nase weggeschnappt. Als Tanja erfährt, wer der Konkurrent ist, traut sie zunächst ihren Ohren nicht. In Google-Kalender eintragen