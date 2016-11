RBB 22:15 bis 22:45 Diskussion Thadeusz Talk mit Jörg Thadeusz D 2016 2016-11-15 01:45 Merken Als Diplom-Forstingenieur Peter Wohlleben nach Jahren in der Verwaltung 1992 sein erstes Forstrevier in Hümmel in der Eifel übernahm, änderte sich für ihn alles. Die praktische Arbeit im Wald, Beobachtungen und Reisen brachten ihn zur Erkenntnis, dass klassische Forstwirtschaft unsere Wälder nicht schützt, sondern geradezu zerstört. Mittlerweile ist der von ihm geführte Betrieb einer der profitabelsten seiner Art in Deutschland. Dabei verzichtet er auf die mittlerweile gebräuchlichen "Harvester"-Abholzungsmaschinen, auf denen sich ein einzelner Forstarbeiter durch den Wald rodet. Stattdessen setzt Wohlleben auf die althergebrachte Arbeit mit Rückepferden und erhält damit die Wasserspeicherfähigkeit der Böden. Weitere erfolgreiche Konzepte sind eine Bürgerjagd, die immer beliebtere Art der Bestattung in einem Ruheforst und Wander- und Survival-Wochenenden. Bei "THADEUSZ" erzählt Peter Wohlleben, wie sich sein Bewusstsein für den Wald verändert hat und auf welche Widerstände er seitdem trifft, warum wir uns zwar für den Schutz der Regenwälder einsetzen, aber wenig für den deutschen Wald interessieren und was ihn am "Seelenleben der Tiere" überrascht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Wohlleben (Diplom-Forstingenieur, Autor) Originaltitel: Thadeusz