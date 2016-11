RBB 20:15 bis 21:45 Dokumentation Berlin mit der U-Bahn erfahren Die U2 D 2015 HDTV Merken Sie ist eine der ältesten U-Bahn-Linien der Hauptstadt und ein Mikrokosmos Berliner Lebens: Die U-Bahn-Linie 2. Insgesamt 29 Stationen auf 21 Kilometern in etwas mehr als 45 Minuten von Pankow bis Ruhleben - mal als Untergrund- und mal als Hochbahn. Als einzige U-Bahn-Linie verbindet die U2 die Zentren Ost und West: Vom Frühstück an Berlins bekannter Currywurstbude Konnopke bis zum Dinner im KaDeWe. Entlang der Strecke liegen viele bekannte Berliner Sehenswürdigkeiten. Alex und Zoo, Volksbühne und Schillertheater, Wilmersdorfer Straße und Schönhauser Allee - einmal quer durch die Stadt. Prominente Nachbarn erzählen von ihren Kiezen: Die ehemalige Abendschau-Sprecherin Evelyn Lazar, Schauspieler Jürgen Thormann und Schriftstellerin Gisela Steineckert. Wer mit der U2 durch die Stadt fährt, durchquert Berliner Geschichte und Gegenwart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Evelyn Lazar (ehemalige Abendschau-Sprecherin), Jürgen Thormann (Schauspieler), Gisela Steineckert (Schriftstellerin) Originaltitel: Berlin mit der U-Bahn erfahren Regie: Jens Rübsam/Peter Scholl