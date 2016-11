RTL II 03:25 bis 04:10 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Uwe nimmt alles mit, was er kriegen kann! Bretter, Rohre oder Sperrmüll - nichts ist vor ihm sicher. Petra entrümpelt zwar immer wieder, aber nach wenigen Wochen hat Uwe wieder alles zugestellt. Und so gibt es ständig Streit zwischen den beiden Geschwistern. Der jahrelange Zwist ist jetzt eskaliert, weil Uwe aus der Wut heraus beschlossen hat, das Haus zu verkaufen und seine Schwester auf die Straße zu setzen. Das Einzige, was die beiden noch verbindet, ist das Interesse an einer leeren Kelleretage. Petra will endlich Platz, Uwe dagegen will nur die Verkaufschancen des gemeinsamen Hauses erhöhen. Vor Ort steht der Verkaufsprofi Mauro vor einer gewaltigen Aufgabe: Findet er in den Unmengen von Sperrmüll überhaupt etwas, das er noch zu Geld machen kann? Zudem steht Mauro vor der schwierigen Aufgabe, die beiden Streithähne wieder an einen Tisch zu bringen. Denn ohne eine Versöhnung klappt bei diesem Fall überhaupt nichts! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

