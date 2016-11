RTL II 00:15 bis 01:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Christel und Martin liebten alles, was alt und antik ist und verbrachten jedes Wochenende auf Flohmärkten. Dort haben sie Möbel und vor allem Porzellan an- und verkauft. Zuhause haben die beiden ihre "Schätzchen" liebevoll restauriert. Deshalb verbindet Christel mit ihren Sachen zahlreiche schöne Erinnerungen an die gemeinsame Trödelleidenschaft, die sie über 25 Jahre lang mit ihrem Mann teilte. Christel hängt sehr an diesen Dingen und ist von ihrem hohen materiellen Wert überzeugt. Mindestens 7.000 Euro möchte sie für alles haben. Tochter Susanne (37) und ihr Lebensgefährte Mario (40) glauben nicht, dass mit dem Trödel so viel Geld zu machen ist. Beiden ist auch wichtiger, dass Christel sich endlich von den Sachen befreit und die Vergangenheit loslässt. Auf den Trödelexperten Mauro Corradino wartet eine doppelte Herausforderung: Zum einen hat die ehemalige Händlerin viel zu hohe Preisvorstellungen, zum anderen merkt Mauro schnell, dass Christel sehr an dem Trödel hängt. Wird der Antiquitätenhändler überhaupt etwas versilbern können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller