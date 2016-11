RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Der Superhändler - Alex Walzer für dich im Einsatz D 2016 16:9 HDTV Merken Vor zwölf Jahren wachte Andreas im Krankenhaus auf und spürte seine Beine nicht mehr. Nach einem unverschuldeten Motorradunfall war der dreifache Vater plötzlich querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Der gelernte Schlachter machte eine Umschulung zum Kaufmann im Gesundheitswesen und fand sofort eine Anstellung bei seiner eigenen Physiotherapeutin. Während eines Reha-Aufenthaltes lernte er die Krankenschwester Kathrin kennen und lieben. Die beiden zogen zusammen. Mit Andreas' Kindern aus erster und zweiter Ehe sind sie heute eine bunte Teilzeit-Patchwork-Familie. Für dieses selbstbestimmte Leben ist Andreas auf ein Auto angewiesen. Doch sein Wagen ist elf Jahre alt, hat 120.000 Kilometer auf dem Tacho und macht langsam, aber sicher schlapp. Die Ladehebebühne für den Rollstuhl ist bereits völlig hinüber. Zum Glück hat die zuständige Landesversicherungsanstalt einen Zuschuss für die Anschaffung und die Übernahme der Umbaukosten eines neuen Wagens zugesagt. Trotzdem muss Andreas noch gut 27.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Andreas und Kathrin kratzen alles zusammen, was sie haben, doch am Ende fehlen 11.600 Euro. Das Traumauto ist allerdings schon bestellt - sonst wäre die Genehmigung der Landesversicherungsanstalt abgelaufen. Superhändler Alex Walzer hat nun nur wenige Wochen Zeit, um das notwendige Geld zu erwirtschaften. Andreas' Einsatz ist ausgerechnet sein altes Auto. Außerdem ist da noch ein handsigniertes St.Pauli-Trikot. Alex Walzer plant eine große Versteigerung. Kann er in diesem Fall auf die Solidarität der Fußballfans bauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Superhändler - Alex Walzer für dich im Einsatz