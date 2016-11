RTL II 08:55 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Tatjana (45) und Carla-Anita (57) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Hausfrau Tatjana (45) wohnt mit ihrem Ehemann Christof (43) und den gemeinsamen Kindern Tom (10) und Nina (8) in einem ordentlichen 180 Quadratmeter großen Eigenheim mit sieben Zimmern. Die Rollen sind klassisch verteilt. Tatjana kümmert sich um den Haushalt. Ihr Christof schafft das Geld ran. Als Metallbaumonteur ist er viel unterwegs und wenig Zuhause. Göttergattin Tatjana kümmert sich selbstverständlich auch in dieser Zeit gewissenhaft um Kind und Kegel. Viel Zweisamkeit bleibt dem Paar bei so viel Pflichtbewusstsein nicht. Christof hat ja noch ein Hobby und das darf auch nicht vernachlässigt werden. Als leidenschaftlicher Zweirad-Liebhaber hat er sich einen Nebenjob angelacht - als Fahrradmechaniker. Tatjana würde lieber mehr unternehmen und ein bisschen mehr erleben. Nichts desto trotz nimmt sie ihren Christof wie er ist und toleriert aus Liebe und Selbstlosigkeit auch diese Angewohnheit. Den Gegenpart stellt eine außergewöhnliche Combo dar. Carla-Anita (57) ist ein Medium und als Schlagersängerin auf verschiedensten Bühnen dieser Welt unterwegs. Ihr Freund Roger (38) unterstützt die quirlige Lebe-Frau bei all ihren Vorhaben und somit auch beim Frauentausch. Carla-Anita hat allerdings noch einige weitere Hobbies, denn Singen und in die Zukunft blicken alleine sind ihr einfach nicht aufregend genug. Die 57-jährige hat eine Leidenschaft für Buddhas, Hexen und ähnlichen Figuren - und bei noch so wenig Platz in ihrem Heim, findet Carla-Anita trotzdem immer noch ein Eck für sie. Da die esoterisch angehauchte Schlagersängerin einen vollen Terminkalender hat, muss die Tauschmutter diesen übernehmen und sie würdig vertreten. Roger ist fast tagtäglich mit Carla-Anita zusammen. Der 38-jährige ist eine richtige Diva. Neben Mascara und Co. hat er eine ganz besondere Angewohnheit. Er bekommt von seiner Carla-Anita täglich den Kaffee serviert, und sollte das mal nicht geschehen, wird es dramatisch, denn Roger kann ziemlich zickig werden. Vorstadt-Familie trifft auf schrille Kleinstadt-Combo. Zurückhaltende Hausfrau auf aufgedrehte Entertainerin. Es In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch