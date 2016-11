RTL II 05:50 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Stahl Academy / Picobello D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf Carsten Stahl und sein Team wartet eine besondere Herausforderung. Ein Wochenende lang veranstalten die Privatdetektive ein Antiaggressionstraining für straffällig gewordene Teenager. Fernab der Zivilisation scheuchen Carsten, Nina Sassen und Milan Djuric die Jugendlichen bei Wind und Wetter durch Matsch und Morast. Die Teenager stoßen dabei nicht nur körperlich an ihre Grenzen. Anschließend brauchen die beiden Hundebesitzerinnen Britta und Saskia dringend Hilfe. Seit Monaten werden sie von einem aggressiven Pärchen in der Nachbarschaft terrorisiert. Beim abendlichen Spaziergang im Dunkeln wurde Saskia sogar von hinten mit einem Stock angegriffen und verletzt, doch niemand kann dem Pärchen etwas nachweisen. Giulia Peroni und Thomas Berg sollen Beweise für die Tätlichkeiten des Terror-Paares finden. Bei ihren Ermittlungen machen die beiden Privatdetektive eine Entdeckung, die Thomas in Gefahr bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 290 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 50 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 50 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 50 Min.