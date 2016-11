RTL NITRO 03:15 bis 04:00 Krimiserie Magnum Folge: 17 Der verschwundene Bräutigam USA 1981 HDTV Live TV Merken Barbara Terranova, gerade in Hawaii angekommen, um ihren verschwundenen Bräutigam Roger wiederzufinden, hat wenig Geld, aber einen Haufen Ideen und Überzeugungskraft. Da ihre begrenzten Finanzen es ihr nur erlauben, Magnum für einen einzigen Tag zu engagieren, treibt sie den Privatdetektiv zu Höchstleistungen an. Es gelingt ihr sogar, ihn dazu zu bewegen, an dem sogenannten Iron-Man-Wettbewerb teilzunehmen. Für Magnum bedeutet das konkret: fünf Meilen zu schwimmen, 26 Meilen zu laufen und 100 Meilen Fahrrad zu fahren. Und wie sich zeigt, führt der sportliche Gewaltmarsch bei Magnum auch zu geistigen Höchstleistungen: Mitten im Marathon kommt dem Privatdetektiv die Eingebung, wo der verlorengegangene Bräutigam zu finden ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Sullivan Magnum) Larry Manetti (Rick (Orville Wright)) John Hillerman (Jonathan Quayle Higgins III.) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Marcia Wallace (Babs Terranova) Curtis Credel (Agent Slim) Jim Weston (Roger) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Ray Austin Drehbuch: Donald P. Bellisario, Robert Hamilton, Glen A. Larson Kamera: John C. Flinn III, William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 388 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 118 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 93 Min.